Un grupo de personas con pancartas en mano se encuentran en las afueras del hospital Carrión a la espera de la llegada del presidente Pedro Castillo quien la víspera anunció su llegada a la región Junín donde inauguraría la planta de oxígeno del hospital huancaíno y el Pavimento y Veredas de la Av. Héroes de la Breña, obra que según la Contraloría General de la República está inconclusa.

“Vacancia ya”, “Castillo no me representas”, “Castillo es Conare, Conare es corrupto” y otras frases son las que gritan a todo pulmón los protestantes. “Primero dijo que iba a llegar a Huancayo y ahora nos enteramos que prefirió irse a Huancavelica y luego a Jauja. No va a llegar a esta provincia porque sabe lo que le espera. Igual que a Fujimori cuando le bloqueamos carreteras con árboles, peor le va a pasar” señalaron.

Sin embargo en el lugar también hay otro grupo de personas que apoya al presidente del país. “Estos son fujimoristas corruptos” señalaron en alusión al otro bando.

A esta hora hay incertidumbre, ya que no se sabe cual será le destino del presidente Castillo, cuyo itinerario ya habría cambiado en dos ocasiones en el día. Se anunció que primero llegaría a Huancayo y luego iría a la provincia de Jauja, sin embargo ahora se vocea que ya no llegaría a la ciudad Incontratable sino que de Huancavelica pasaría de frente a la Primera Capital del Perú, Jauja.