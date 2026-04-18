Provías Nacional anunció que desde este lunes 20 de abril ejecutará trabajos de mantenimiento en el puente Habich, ubicado en el kilómetro 69.8 de la Carretera Central, en el tramo La Oroya – Lima.

La intervención contempla el reemplazo de cuatro apoyos de neopreno, elementos fundamentales para soportar y distribuir el peso de las cargas vehiculares, además de mejoras en la superficie de rodadura, revisión de péndolas y sellado de juntas.

El puente Habich fue uno de los tramos observados en febrero pasado, cuando decenas de camiones de gran tonelaje, vinculados al traslado de equipos para la empresa minera Chinalco, circularon por puentes considerados críticos de la vía nacional.

Según se informó en ese momento, el tránsito de estas unidades se realizó al amparo de una autorización especial emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por razones de interés nacional.

La ejecución de estos trabajos busca garantizar la seguridad vial y preservar la infraestructura de una de las rutas más importantes del país, utilizada diariamente por transporte de carga y pasajeros entre la costa y el centro del Perú.