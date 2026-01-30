El último deslizamiento de tierra en el sector de Alto Ubiriki-Perené no solo cobró la quinta víctima mortal de esta temporada de lluvias, sino que generó un nuevo bloqueo en la Carretera Marginal de la Selva. Este es un problema recurrente; sin embargo, Provías no se está dando abasto para recuperar y limpiar las vías, advirtió José Vásquez, subgerente regional de Defensa Civil.

Según Vásquez, ante las múltiples emergencias en las carreteras de la región, han solicitado que Provías envíe maquinaria para rehabilitar las vías. La respuesta, sin embargo, habría sido que su capacidad operativa “no es grande y no pueden estar en varios puntos a la vez”.

“Estamos tratando de apoyar en todas las vías, pero pedimos a los gobiernos locales y a Provías que envíen más maquinaria, que asuman su responsabilidad. Son vías nacionales y deberían tener todo un equipo de maquinarias desplegadas”, enfatizó.

El funcionario cuestionó la poca capacidad de respuesta de la unidad ejecutora del MTC, pese a que estas emergencias se dan todos los años.

“A Provías se le comunica de manera inmediata, pero no tienen la capacidad operativa suficiente para liberar las vías nacionales. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que habilitarlas, aunque no sea nuestra responsabilidad”, afirmó Vásquez.

La situación es alarmante en la ruta Perené-Pichanaqui (sector Marankiari), la vía Mazamari-Puerto Copa y el tramo Pangoa-Río Ene. Tras los deslizamientos en Marankiari, el tránsito se mantuvo restringido por horas y se requirió maquinaria pesada para su liberación.

Vásquez alertó que febrero y marzo traerán lluvias intensas, por lo que exigió a Provías desplegar maquinaria permanente para evitar tragedias mayores.