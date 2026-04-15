A diez meses de haber sido anunciado como una de las principales obras para mitigar inundaciones, el proyecto de drenaje pluvial para los sectores NG-16 y NH-17 del distrito de El Tambo enfrenta actualmente un obstáculo clave: la falta de presupuesto.

Pese a haber sido presentado como una solución prioritaria para mejorar la calidad de vida de más de 28 mil habitantes, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) no dispone de recursos para elaborar los expedientes técnicos, etapa fundamental para iniciar la ejecución de la obra.

Proyecto fue anunciado en 2025 con inversión millonaria

El convenio inicial fue suscrito en junio de 2025, durante las actividades por el Día del Campesino, en una ceremonia que contó con la presencia del entonces ministro Durich Whittembury.

En aquella ocasión se anunció una inversión aproximada de S/ 34 millones, destinada a solucionar los constantes problemas de aniegos y colapso de desagües que afectan a diversas zonas vulnerables del distrito.

Sin embargo, la situación actual muestra retrasos significativos que han generado preocupación entre autoridades locales y vecinos.

Municipio busca alternativas de financiamiento

El alcalde del distrito, Julio César Llallico, confirmó que actualmente no existe presupuesto disponible en el MVCS para avanzar con el expediente técnico.

Ante este escenario, la comuna ha iniciado coordinaciones con congresistas de la región Junín con el objetivo de impulsar un crédito suplementario que permita financiar la iniciativa.

Asimismo, se evalúa la posibilidad de promover una modificación presupuestal desde el Congreso que permita destrabar el proyecto y asegurar su ejecución.

Obra beneficiaría a más de 28 mil habitantes

El proyecto contempla dos intervenciones principales. En el sector NG-16, se estima una inversión de S/ 18,3 millones, que beneficiaría a 14.645 personas.

Por su parte, el sector NH-17 requiere una inversión aproximada de S/ 16,5 millones, destinada a favorecer a 13.533 ciudadanos.

Ambas obras han sido calificadas como urgentes debido a los frecuentes aniegos registrados durante las temporadas de lluvias, que afectan viviendas, calles y servicios básicos en el distrito.