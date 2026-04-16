El Proyecto de Ley 14141, que busca asegurar el financiamiento de la Nueva Carretera Central, podría dar un paso decisivo en los próximos días. Según informó Jesús Capcha Carbajal, coordinador de la Comisión de Viabilidad Económica de la Nueva Carretera Central, la iniciativa presentada el 13 de marzo, ya cuenta con predictamen y se prevé que la próxima semana sea aprobada en la Comisión de Transportes del Congreso, paso clave para su posterior debate en el Pleno.

Iniciativa

La propuesta, impulsada desde la Comisión de Viabilidad Económica de la Nueva Carretera Central y basada en el esquema financiero planteado por la comisión multisectorial de la carretera central, plantea asegurar un financiamiento adelantado de 5,000 millones de soles entre 2027 y 2028. Esto permitiría evitar la paralización de una obra estratégica para el centro del país.

El avance del proyecto cobra mayor relevancia tras las alertas emitidas por la Contraloría General de la República, que advierte sobrecostos en los tramos 2 y 3 debido a cambios de trazo por conflictos sociales, así como retrasos de hasta 325 días en trámites administrativos, factores que ponen en riesgo el cronograma inicial previsto para el 2031.

El PL 14141 propone un modelo de ejecución acelerada o “fast track”, junto con la creación de un fideicomiso macroregional que garantice el flujo continuo de recursos hasta la culminación de la obra, evitando interrupciones por trabas burocráticas.

Asimismo, incorpora un modelo de gobernanza que involucra a seis regiones beneficiarias, promoviendo la participación ciudadana y reduciendo la conflictividad social que ha afectado el desarrollo del proyecto.

El riesgo

La comisión advierte que, de no aprobarse esta iniciativa, la obra podría ser derivada hacia una Asociación Público-Privada (APP) mixta, lo que implicaría retrasos de hasta 16 años, elevando el costo total por encima de los 84 mil millones de soles y generando peajes elevados. Por el Jesús Capcha subrayó que la aprobación del proyecto es urgente para garantizar la continuidad de la obra y evitar que el centro del país continúe postergado.