Alerta. Un derrumbe en la carretera ruta Yaroca-Tapo, provincia de Tarma, ocurrido la mañana de ayer, martes, ha cortado las comunicaciones en su totalidad por vía terrestre.

Los pobladores de los distritos de Tapo, Palca, sus anexos y centros poblados exigen ayuda a las autoridades locales y regionales ante la caída de huaicos en diferentes partes que afectan el tránsito.

Ante este fenómeno, muchos profesores de los diferentes niveles que laboran en dichos sectores han quedado varados y no han llegado a sus respectivos centros educativos.

Los agricultores que sacan sus productos para la venta en otros lugares son también los más perjudicados. Por su situación están pidiendo a los alcaldes de Tapo Edgar Flores y de Palca Aurea Arias que apoyen en la limpieza de las carreteras.

Asimismo, piden a Defensa Civil y a la Municipalidad Provincial de Tarma aportando maquinaria necesaria.