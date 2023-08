La ciudadana Carmen Newell Derteano solicitó la apertura de un proceso disciplinario contra el fiscal Frank Robert Almanza Altamirano, quien se desempeña como fiscal adjunto superior de Junín, ello debido a que presuntamente este no le estaría pagando el alquiler de un departamento y se niega a abandonar el mismo.

Según la denunciante, el 16 de diciembre de 2021 y Frank Robert Almanza Altamirano, suscribieron un contrato de arrendamiento por el plazo de un año sobre el departamento n° 2012 y el estacionamiento n.° 093, ambos ubicado en la alameda La Floresta n.° 389, de la Urbanización Chacarilla, distrito de San Borja, de la provincia y departamento de Lima, por US$ 1 150.

El contrato fue renovado y ampliado varias veces hasta abril de este año, fecha en la que la propietaria pide la devolución del inmueble y hasta ahora el fiscal hace caso omiso. Por ello la ciudadana quejó al fiscal ante la Oficina de Control Interno el 26 de julio.

El fiscal aludido señaló a Correo que su familia no ocupa el bien hace un mes y no lo restituyó debido a que no acepta entregarlo a un corredor sin poder.