Tras despiste y volcadura de un colectivo, el conductor Alfredo Alexander Ballasco Mucha (26) fue detenido por personal de la Comisaria de Tarma, por la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud, lesiones y homicidio culposo, en agravio de Valeria Emely Ch. G. (03 meses).

El auto de placa A9M-066 que se dirigía de Tarma a Huancayo, se despistó y fueron llevados al área de emergencia del hospital “Felix Mayorca Soto”, Caren Katherine Gómez Gonzales (28), Edinson Dionisio Taípe Mucha (22), Ciro Martínez Rojas (59), Isabel Gonzales Condezo (71) con diagnostico TEC grave y descarte de hemorragia intracraneana.

La pequeña de 3 meses falleció en el hospital cuando era atendida por una hemorragia intracraneal y TEC grave.

Lamentable hecho

De otro lado, una camioneta de placa CAW-338, con dos ocupantes cayó a un abismo de unos 150 metros de profundidad en el paraje denominado “Chichicoto” en el centro poblado Chupan San Pedro de Cajas, en Tarma.

El conductor Clenio Antonio Yantas Valerio (38) falleció en el interior del vehículo y el copiloto quedó herido de consideración.

Transeúntes lo trasladaron hacia Junín a bordo de una camioneta cerrada y en el trayecto fue alcanzado y trasladado por una ambulancia, siendo internado en el hospital de Junín.

Según algunas versiones de los lugareños el vehículo siniestrado con sus ocupantes habría salido de Acancocha a Junín, produciéndose el accidente a pocos minutos de haber partido.

Llegaron serenazgo y policías de San Pedro de Cajas, además del subprefecto de Acobamba, para el levantamiento del cadáver, por orden de la Fiscal Eslava Palacios Quintana de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma.