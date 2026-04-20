Los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) evidencian que Renovación Popular tuvo un desempeño limitado en Junín, donde su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, se ubicó en el sexto lugar de preferencia electoral, aunque a nivel nacional aún mantiene opciones de disputar la segunda vuelta.

El desempeño de Renovación Popular en la región estuvo condicionado por el limitado arrastre presidencial de RLA, lo que impactó directamente en su votación parlamentaria.

En Junín, la mayor votación fue liderada por Fuerza Popular, seguido por otras fuerzas como Juntos por el Perú, mientras que Renovación Popular se ubicó en un sexto lugar con cerca del 8% de los votos válidos, con aproximadamente 46 mil votos hasta el momento.

Su mejor resultado se registró en el distrito de El Tambo, donde obtuvo alrededor del 12%, siendo el punto de mayor respaldo para su agrupación. En contraste, en provincias como Satipo, Chanchamayo y Jauja, su votación se mantuvo por debajo del 7%.

Pese a superar la valla electoral a nivel nacional, Renovación Popular no logró consolidar representación en la región. Para el analista político Gines Barrios Alderete, el factor clave fue la falta de “tracción” del candidato presidencial.

“Han superado la valla electoral, condición para competir por escaños, pero insuficiente para asegurar una representación. Lo ocurrido en Junín lo demuestra: algunos de sus candidatos presentan un perfil sólido, incluso superior al de otros que hoy resultan elegidos pese a arrastrar un cuestionado y en algunos casos, bajo perfil moral. Sin embargo, en una elección el factor decisivo no es solo el candidato, sino el “tractor” que lo impulsa. López Aliaga, líder presidencial de su partido, aparece rezagado en Junín, y esa falta de tracción termina impactando directamente en su lista parlamentaria.”, señaló.

“Y no es que haya ausencia de cuadros, sino ausencia de tracción. Porque en elecciones vinculadas, el voto presidencial no solo ayuda a elegir, también empuja… o hunde” dijo.