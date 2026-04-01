MIRA ESTO: Denuncian que no hay insumos ni especialistas en área de emergencia del hospital Carrión

Los huecos en las avenidas Ferrocarril, José Olaya, Daniel Alcides Carrión y Huancavelica son cada vez más profundos y peligrosos. A diario circulan por allí miles de vehículos.El mal estado de las pistas afectan a los transportistas.

Sin embargo, desde hace más de un año, existen convenios firmados entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y el Gobierno Regional de Junín, para financiar la ejecución del recapeo de cuatro vías principales como las avenidas Huancavelica, Daniel Alcides Carrión, Ferrocarril y José Olaya.

“Pese a que ya pasó un año de la firma de los convenios, hasta el momento no se avanzó nada”, manifestó el gerente municipal de la comuna huanca, Joshelim Meza.

Para las avenidas Ferrocarril y José Olaya, se había iniciado el proceso de licitación en diciembre del 2025, pero a la fecha, solo se han integrado las bases. “Incluso dos de la obras, ni siquiera cuentan con presupuesto”, remarcó el funcionario.

responde. El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera lamentó que el Gore Junín recién esté en proceso de integración de bases, por eso pidió celeridad para las obras ya que han pasado muchos meses de demora y eso genera una preocupación.

Por su parte, el transportista Walter Contreras advirtió que si el Gobierno Regional de Junín no da los recursos para el recapeo de estas vías principales, es responsabilidad del alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, conseguir los recursos para la rehabilitación de estas avenidas de alto tránsito, con el recapeo ya que con tapado de los huecos no resiste.

“La responsabilidad del estado de las vías, la tiene la Municipalidad de Huancayo, si se frustra su convenio, ellos son los responsables de buscar el mecanismo adecuado para ejecutar los trabajos con la mayor urgencia del caso”, reclamó Walter Contreras, indicando que el mantenimiento vial es lo más urgente, ya que ni siquiera se le está exigiendo una obra nueva.

Concluyó que el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera no debe culminar su gestión, sin concluir el recapeo de las avenidas Ferrocarril, José Olaya y Daniel Alcides Carrión.