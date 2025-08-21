La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), buscará pasar de recoger 1 tonelada de residuos orgánicos a las más de 50 toneladas diarias. Esto será a través de la recolección selectiva que hoy se iniciará, en la Junta Vecinal de La Ribera, y posteriormente se ampliará a los demás sectores.

Según detalló el gerente de Servicios Públicos de la (MPH), Jhansell Espinoza Cárdenas, solo en el damero de Huancayo se aplicaba la recolección selectiva, con vehículos que pasaban al mediodía para el acopio de solo productos orgánicos, esto ahora, se trasladará a las juntas vecinales, con el fin de que los pobladores también apliquen esta estrategia.

“Hace un mes se ha iniciado un plan piloto con la junta vecinal de La Ribera. Empezamos recogiendo 100 kilos, pero estos últimos días llegamos a 1 tonelada”, detalló el funcionario.

Culminado el plan piloto, desde hoy se iniciará con la recolección selectiva, que será los días martes, jueves y sábados exclusivamente para residuos orgánicos, en horario de 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

“En Huancayo se produce entre 150 y 180 toneladas diarias de residuos sólidos, el objetivo es que en orgánico se llegué al 30%, que va a permitir un mayor procesamiento de los desechos en la planta de Tiranapampa”, añadió Espinoza Cárdenas.

Los residuos generales, seguirán recogiéndose los días lunes, miércoles y viernes, en el mismo horario.

El gerente Espinoza, detalló que actualmente la comuna wanka, tiene 9 rutas de recolección de residuos sólidos, de los cuales 2, que son La Ribera y el damero, ya estarían con la recolección selectiva y posteriormente se extenderá a las demás juntas vecinales, previa sensibilización a vecinos.