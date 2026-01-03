La Municipalidad Provincial de Huánuco destacó el trabajo territorial desarrollado por actores sociales y agentes comunitarios de salud, el cual permitió atender a poblaciones vulnerables y cumplir las metas sanitarias establecidas en la lucha contra la anemia.

El reconocimiento se realizó por su participación en el cumplimiento del Compromiso 1, orientado a la atención de niños, niñas, adolescentes, madres gestantes y adultos mayores, sectores priorizados dentro de las políticas de salud pública.

La gerente de Desarrollo Social, Marla Berrospi Núñez, resaltó el esfuerzo sostenido desplegado en el territorio. “La población vulnerable ha sido atendida gracias a un trabajo constante. Las visitas domiciliarias, casa por casa, han sido fundamentales. Gracias a este esfuerzo se logró cumplir la meta en la lucha contra la anemia y asegurar el presupuesto municipal”, señaló.

Desde el sector salud, la licenciada Liva León Pagano, representante de la Microred Aparicio Pomares, subrayó la importancia del trabajo articulado y progresivo. “Para cumplir las metas hemos ido mejorando de manera constante. Actividades como Niño de Hierro y el rol del actor social o agente comunitario de salud han sido determinantes”, afirmó.

Finalmente, León Pagano expresó su expectativa de dar continuidad a este trabajo conjunto. “Esperamos que en 2026 podamos alcanzar nuevos objetivos. El compromiso del gobierno local es importante y puede fortalecerse aún más”, concluyó.