Ante el incremento de visitantes y posibles emergencias, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín activó un plan de contingencia que garantiza la atención al 100 % en todos los establecimientos de salud del 2 al 5 de abril.

La estrategia incluye el despliegue de brigadas en zonas de mayor afluencia turística para realizar vigilancia epidemiológica, atención preventiva y respuesta inmediata ante casos de enfermedades o accidentes.

Las autoridades advirtieron que durante estas fechas aumentan los riesgos de infecciones, intoxicaciones alimentarias y accidentes de tránsito, por lo que se ha asegurado el abastecimiento de medicamentos y personal de salud.

La directora regional de Salud, María Antonieta García Gutiérrez, exhortó a la población y visitantes a actuar con responsabilidad para evitar situaciones que pongan en riesgo su salud.