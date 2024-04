El llanto de la menor de 11 años, confesando a su madre que un joven que decía llamarse “Smith”, le proponía tener relaciones sexuales encendió la alerta. Al leer los mensajes libidinosos en el WhatsApp, los padres de la estudiante se convirtieron en detectives para atrapar al ‘mañoso’ que tenía un perfil falso, sin imaginar que era un regidor de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Jhon y Lupe, le tendieron una trampa al extraño y lo citaron cerca del hospital de EsSalud, allí lo detuvieron, lo golpearon y lo entregaron a la Policía. El detenido se identificó como el comerciante Luis Ricardo López Bastidas (26), poco después se descubrió que era el concejal del Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín (el movimiento político del actual gobernador regional, Zósimo Cárdenas), quien ahora guarda silencio. El edil está detenido por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de proposiciones sexuales a menores con fines sexuales.

Los hechos

Según la denuncia de los padres de la menor S.P.T. (13), Luis López, habría interceptado a la menor a la salida de su colegio, logrando que le diera el número de su celular. Luego le envió mensajes pidiéndole fotos de sus partes íntimas. La tarde del sábado último la estudiante acudió a una ‘cita’ con el varón que usaba mascarilla y decía que tenía 16 años. Allí en la Av. Carrión y Catalina Huanca, el supuesto colegial quiso besar a la menor y le habría tocado sus partes íntimas. La estudiante se asustó al descubrir que era un adulto y éste le dijo que tenía 20 años, la escolar se retiró asustada. Poco después, la madre descubrió que su hija estaba solloza, asustada.

“Ya no quería ir al colegio, me contó todo lo que ese hombre le decía y al ver los mensajes decidimos atraparlo”, contó la madre sollozando. Es por ello que el miércoles último, los padres, aceptan otra cita con el desconocido. Al ser descubierto el regidor quiso escapar, pero fue reducido por la familia. Desde su captura, Luis López Bastidas, no ha querido hablar acogiéndose al silencio, ante las autoridades. Sin embargo a los padres de la menor, el detenido, les habría dicho que no le hizo nada a su hija y que queria ‘arreglar’ con ellos.