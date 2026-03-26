Un trabajador de la Municipalidad de El Tambo fue captado presuntamente libando en horario laboral, generando cuestionamientos.

Se trataría de Waldy Bautista Espinoza, de Recursos Humanos, fotografiado el 24 de marzo a las 11:51 a.m. en un restaurante del distrito, con una botella de cerveza en la mesa.

La denuncia del regidor Iván Medina advierte que su papeleta de salida fue retirada, aunque sí registró ingreso biométrico. El alcalde Julio Llallico Colca indicó que, de comprobarse los hechos, se iniciará un proceso disciplinario. El gerente municipal señaló que se evaluará el descargo, que incluiría un pedido de vacaciones.