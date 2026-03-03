Por segunda vez no se llegó a instalar la comisión multisectorial en Huancayo por falta de quórum, lo que retrasará nuevamente la aprobación de la ordenanza que busca regularizar los giros especiales y los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en la ciudad, una medida considerada clave para fortalecer la seguridad y el orden en Huancayo.critica.

La regidora Fiorella Fabian explicó que, pese a la urgencia del tema, la comisión no pudo instalarse debido a la ausencia de quórum y a la falta de formalización en la convocatoria. Indicó que algunos concejales acudieron a la cita, pero ello no fue suficiente para desarrollar la sesión.

“El inicio de clases está próximo y los vecinos volverán a enfrentar problemas recurrentes vinculados al funcionamiento de locales nocturnos, muchos de ellos ubicados cerca de viviendas y centros de estudios”, subrayó.

Según precisó Fabián, el proyecto de ordenanza ya habría superado las observaciones técnicas realizadas por la Gerencia de Asesoría Legal y otras áreas municipales, por lo que su avance dependería principalmente de la voluntad política del concejo.

Incluso planteó la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias o promover una autoconvocatoria para acelerar el debate y la votación. Por su parte, el regidor Elio Laureano sostuvo que la instalación se concretaría en la próxima sesión de consejo.