Frente al anunciado paro regional de 48 horas convocado para el 18 y 19 de febrero, la Región Policial Junín puso en ejecución el plan de operaciones de 72 horas, que iniciará desde este mar17, con el fin de prevenir disturbios y garantizar el orden público en la jurisdicción.

El operativo contempla acciones de control, vigilancia y restablecimiento del tránsito en puntos estratégicos de la Carretera Central, ante la adhesión de diversos gremios que confirmaron su participación en la medida de protesta por la falta de presupuesto para la Nueva Carretera Central.

El despliegue es liderado por el general PNP César Calero Cisneros, quien informó que se priorizará la protección de la integridad de la población, el respeto de los derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica.

Desde la institución policial señalaron que el plan incluye la presencia de unidades especializadas para actuar ante eventuales bloqueos de vías, disturbios o afectaciones a bienes públicos y privados, con el objetivo de evitar situaciones de violencia y mantener la seguridad durante las jornadas anunciadas.