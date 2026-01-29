También conocido como enfermedad de manos, pies y boca, el virus Coxsakie se ha confirmado en seis niños menores de 4 años en Yauyos. el distrito en el que recientemente se celebró la fiesta de la Tunantada.

Por ello, tras confirmarse el brote de la enfermedad en el distrito tunantero, la Red de Salud Jauja, en coordinación con el Centro de Salud Yauyos, realizó una intervención de salud.

El equipo técnico de Epidemiología, Promoción de la Salud y Comunicaciones exhortó a padres y cuidadores a reforzar las medidas de prevención, como el lavado de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, cubrirse la boca y nariz con el antebrazo al estornudar, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso frecuente (juguetes, cubiertos, manijas de puertas y áreas de juego), evitar el contacto cercano, no tocarse ojos, nariz ni boca con las manos sucias y no automedicarse.