Un total de 44 aves silvestres, conocidas como “pito”, fueron rescatadas tras ser halladas ocultas en un bus interprovincial durante una intervención de la Policía en el distrito de Hualhuas, en Huancayo.

Los animales eran transportados en bolsas de rafia y cajas, colocadas debajo de los asientos y en la canastilla, sin ventilación ni condiciones adecuadas. Entre los ejemplares había crías, juveniles y adultos, dos de ellos en estado crítico.

Tras el operativo, las aves fueron puestas a disposición del SERFOR, donde reciben atención especializada mientras se evalúa su recuperación. Las personas intervenidas no contaban con documentación, por lo que serían investigadas por presunto tráfico ilegal de fauna silvestre.

Las autoridades advirtieron que este delito pone en riesgo la biodiversidad y puede ser sancionado con multas elevadas y penas de cárcel.