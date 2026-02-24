Madelina Suárez Córdova (80) fue rescatada del anexo de Cullpa Baja, en Huancayo, tras reportarse que vivía en condiciones precarias y en situación de abandono, acompañada únicamente de su perrita llamada “Peque”.

El caso fue alertado por vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades. Personal de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y efectivos de la Comisaría de El Tambo acudieron al lugar para verificar la situación y evaluar su estado de salud.

Posteriormente, el equipo técnico del Centro de Acogida Residencial San Vicente de Paúl realizó una valoración integral y determinó su ingreso inmediato al albergue, donde ahora recibe atención médica, alimentación y cuidados básicos en un entorno seguro. Su mascota también fue acogida para garantizar su bienestar.

Las autoridades señalaron que la alerta oportuna de los vecinos permitió intervenir a tiempo y brindar protección tanto a la adulta mayor como a su animal de compañía.