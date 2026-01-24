MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/por-foto-cae-pepera-que-robo-4-celulares-en-la-tunantada-de-jauja-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/tunantada-2026-jauja-se-viste-de-fe-danza-y-color-noticia/

“Hay que darles un jalón de orejas a los organizadores e instituciones tunanteras y que aprendan a ser respetuosos de los horarios y las actividades programadas, porque el turista o visitante que llega a Jauja paga con su dinero y cuando no hay respeto se va y hace un mal comentario de un acontecimiento tan importante y bonito como es la fiesta de la tunantada, es lamentable”, dijo el expresidente de la Cámara de Comercio de Huancayo y exdirector de Turismo de Junín, Miguel Antignani D’ Orsi.

LAMENTAN. Consideró que esta falta de respeto es algo que se debe corregir de manera inmediata. Además lamentó los comentarios hacia los huancaínos, atribuyendo que estos les hacen mala fama, cuando la mayoría que acude a estas actividades, también son de Huancayo, por la cercanía a Jauja.

Afirmó que si se quiere seguir teniendo visitante para las festividades del 20 de enero, deben respetar los horarios de presentación en la misma plaza 20 de Enero.

Cabe mencionar, que el 22 de enero, los visitantes acudieron desde temprano a la plaza 20 de enero, ya que se anunció la presentación de cuadrillas tunanteras, que recién llegaron después de las 4 de la tarde. La mayoría bailaba en el perímetro de la plaza 20 de Enero, de lo cual no tenían conocimiento los visitantes que aguardaban a las cuadrillas sin información clara. En el programa de la Municipalidad de Yauyos, dice: “Tercer día de la majestuosa presentación de las cuadrillas tunanteras”, donde se anunció a las 3 de la tarde en la plaza 20 de Enero. Algunos se pararon de las graderías para seguir a las cuadrillas bailaban al son de su orquesta.

Cuando de pronto a las 5:30 de la tarde empezó la lluvia y muchos visitantes se retiraron al paredero y abarrotaron los buses y colectivos.

Ayer, si se cumplió la presentación de las cuadrillas tunanteras en el escenario que había levantado en la plaza 20 de Enero. Para hoy a las 1 de la tarde se anuncia la presentación de una veintena de cuadrillas tunanteras. Además de la presentación de la orquesta típica más grande. Esperemos que los organizadores garanticen la puntualidad.