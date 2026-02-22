El cuerpo del suboficial de segunda Patrick Ospina Orihuela, de 33 años, fue hallado la tarde del sábado 21 de febrero en una zona de playa cercana a la Base Naval del Callao, en la desembocadura del río Rímac.

El agente había desaparecido el viernes por la mañana tras ser arrastrado por la corriente cuando intentaba rescatar a un perrito atrapado en un islote, en un acto que hoy es recordado como un gesto de heroísmo y humanidad.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

El hecho se registró a la altura del puente Rayito de Sol, en el Cercado de Lima. El animal se encontraba aislado en un islote conocido como “El Hablador”, debido al incremento del caudal del río Rímac.

De acuerdo con los reportes, el suboficial logró alcanzar el islote utilizando una línea de vida. Sin embargo, el perro cayó nuevamente al agua y, en su intento por salvarlo, el efectivo perdió estabilidad y fue arrastrado río abajo por la fuerte corriente.

Testigos indicaron que, a la altura del puente Dulanto, el agente habría levantado la mano pidiendo ayuda antes de desaparecer.

Operativo de búsqueda

Equipos especializados de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegaron un operativo de rastreo a lo largo del cauce del río.

Finalmente, el cuerpo fue localizado en el Callao, en un sector bajo administración de la Marina de Guerra del Perú, por lo que el área permaneció resguardada durante las diligencias.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la Dirección de Aviación Policial.

Un policía y bombero voluntario

La Policía Nacional del Perú expresó su pesar a través de un comunicado, resaltando que el suboficial perdió la vida en cumplimiento del deber y destacando su valentía, entrega y vocación de servicio.

Patrick Ospina también era bombero voluntario activo de la Compañía Huachipa N.° 236, donde sus compañeros lo recuerdan como solidario y siempre dispuesto a ayudar en emergencias.

Traslado a Huancayo

Familiares informaron que sus restos serán trasladados a Huancayo para recibir sepultura en su tierra natal, el distrito de Pucará.

En redes sociales, cientos de usuarios compartieron mensajes de despedida, recordándolo como “el héroe de las mascotitas” y agradeciendo su sacrificio.

“Él daba todo por los animales. Los amaba profundamente”, expresó una tía entre lágrimas.