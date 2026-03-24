El miércoles 1 y el domingo 5 de abril se restringirá el paso de unidades de gran tonelaje en la carretera Central, así lo informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (MTC). La restricción temporal busca mejorar la fluidez del tránsito en la ya saturada vía que conecta Lima con la sierra central, especialmente en fechas de alto desplazamiento de pasajeros como Semana Santa.

La medida alcanza a camiones con más de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular y se aplicará en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (centro poblado Pucará) de la Ruta Nacional PE-22 en ambos sentidos. La restricción durará desde las 20:00 horas del miércoles 1 de abril hasta las 08:00 horas del jueves jueves 2 de abril.

Luego desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas del mismo domingo 5 de abril. En ambos horarios no se permitirá tampoco el estacionamiento de los camiones en los márgenes de la vía dentro del tramo restringido.

La restricción no se aplicará a unidades policiales, ambulancias, vehículos del Cuerpo General de Bomberos, grúas de emergencia, vehículos que transporten donaciones o ayuda humanitaria, unidades que trasladen personal o maquinaria para la liberación o habilitación de vías.

Serán la Sutran y la Policía Nacional del Perú quienes realicen acciones de control para verificar el cumplimiento de la medida y sancionen las infracciones de tránsito