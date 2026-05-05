El “Rojo Matador” entra en zona de turbulencia. Sport Huancayo quedó golpeado tras la goleada sufrida y ahora mira de reojo la tabla: marcha en el puesto 16, con 12 puntos, apenas a dos unidades de lo más hondo. Un resultado que encendió las alarmas en el vestuario y dejó al equipo tocado en lo anímico.

El partido se le fue de las manos pese a arrancar arriba en el marcador. La temprana expulsión de Juan Barreda cambió el libreto y obligó a replegar líneas.

El esquema defensivo con cinco en el fondo no sostuvo el resultado y el rival terminó pasando por encima. El equipo perdió orden, cedió el balón y quedó expuesto en cada contra.

Autocrítica

Tras el pitazo final, el DT Richard Pellejero salió al frente y fiel a su estilo, no guardó silencio, dio la cara y no esquivó el bulto.

“Es que hay que asumir la responsabilidad, sabemos y somos conscientes de que cuando estás en una mala racha y cometes errores y tienes distracciones lo pagas carísimo”, señaló.

El técnico uruguayo reconoció las falencias de su equipo y apuntó al trabajo como única salida.

“Siempre e incluso ganando hay cosas para mejorar y nosotros, hoy, tenemos que mejorar mucho. Pero de la única forma que se sale de esta situación es trabajando”.

Este domingo 10 de mayo a la 1:00 de la tarde, en casa, el Rojo se juega una final adelantada ante Juan Pablo II, dos puestos por encima, pero con la misma necesidad de hacer goles. Pellejero confía en la reacción.

“Sin lugar a dudas, trabajamos todos los días para conseguir el triunfo...y esta semana no va ser la excepción… sé que los muchachos están muy dolidos y son los primeros en dar vuelta esta situación. Pero como dije antes, trabajar mucho individualmente y colectivamente para cambiar la situación”, finalizó.

Richard