A más de seis años desde su inauguración, el puente “Comuneros I” no solo luce abandonado, sino también hace más de 2 años es blanco de maleantes que de a poco lo van desmantelando. A la fecha ya suman 41 las varas y piezas de metal sustraídas del viaducto, pero además se han registrado robos de paneles solares, lámparas y otras piezas de la infraestructura.

Según el dirigente Ovidio Nestares, personas de mal vivir que trepan y duermen debajo del referido puente serían los que están llevándose las piezas.

“Al puente no solo le falta los paneles solares en los postes de iluminación, sino por debajo, en la plataforma, los ladrones se han llevado 41 pernos y tuercas que sujetan la estructura”, refirió el dirigente de Auquimarca.

Reclaman

El 24 de abril del 2023, se alertó por primera vez de la sustracción de 23 pernos de soporte del puente Comuneros I que une los distritos de Chilca, en Huancayo y Huamancaca Chico en Chupaca. Hace unos meses, la cifra había subido a 32 pernos sustraídos. Ahora a julio de este 2026 son 41 los pernos que le faltan a la estructura. Pese a la queja de los directivos y vecinos no se realiza el mantenimiento del puente ni la reposición de los metales.

“Es un riesgo para los transportistas y ciudadanos que transitan por este viaducto. Incluso algunas tuercas ya no encajan”, explicó el vecino Eduardo Franco quien amenaza con hacer un plantón en el Gore Junín para buscar una respuesta favorable.

Escenario peligroso

Consultado sobre el tema ​​​​​​, el ingeniero Yuri Calli Mamani, especialista en estructuras, advierte que la cantidad de pernos en un puente metálico responde a un cálculo estructural riguroso basado en factores como el peso de la propia estructura y las cargas de diseño.

“Al faltar 41 de estas piezas, se produce una peligrosa redistribución de la carga, obligando a los pernos restantes a soportar un mayor esfuerzo para el que no fueron previstos. Este desequilibrio técnico aumenta significativamente la probabilidad de que las uniones fallen”, señaló Calli Mamani.

El especialista enfatiza que estas infraestructuras requieren de una verificación de campo y mantenimiento profesional de forma anual para evaluar daños por óxido o impactos.

Ante la situación de desmantelamiento que atraviesa el puente Comuneros I, Calli Mamani señala que es imperativo realizar una evaluación estructural in situ por parte de un ingeniero para determinar con precisión la gravedad de los daños

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Junín, Ing. Nilo Maximino Fernández, advirtió que, si se hace caso omiso a esta situación, podrían generarse daños vehiculares o peatonales.