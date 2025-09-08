Videos hechos llegar a la redacción de Correo, ha encendido las alarmas sobre la situación crítica del servicio de Central de Esterilización del Hospital Nacional Ramiro Prialé. En las imágenes se observa a personal de EsSalud lavando instrumental quirúrgico a mano y con escobillas para ropa. Según personal cuya identidad mantendremos en reserva, esto se debe a la inoperatividad de la lavadora descontaminante, malograda desde hace meses atrás.

Alertas

Este problema no es nuevo. Documentos desde 2024, como las notas 364, 489, 1752 y la carta N° 013, advierten que los equipos biomédicos del área tienen entre 35 y 40 años de antigüedad, con frecuentes fallas, mantenimiento costoso y riesgo de accidentes. Informes técnicos de febrero de 2025 recomendaron dar de baja no solo a las lavadoras, sino también, al bidestilador y al esterilizador a vapor, por fallas graves.

El hospital atiende a más de 383 mil asegurados y realiza un promedio de 1,000 intervenciones quirúrgicas mensuales. Pese a ello, los esterilizadores presentan fallas constantes, no alcanzan la temperatura adecuada y deben ser forzados, lo que reduce la vida útil de los materiales. A esto se suman derrames de detergente y paralizaciones de equipos.

Respuesta

Consultado sobre el tema, el director del nosocomio, Dr. Luis Huamaní, reconoció que este problema es de larga data y que la actual gestión ha elevado reiterados pedidos a la sede central de EsSalud para la reposición urgente de equipos. Aseguró que el personal cuenta con equipos de protección adecuados mientras se resuelve la situación.

A esta situación se suman denuncias internas que alertan que, pese a la existencia de camas disponibles en cirugía, durante agosto no se realizaron suficientes operaciones, manteniéndose una larga lista de espera. El director negó que haya inoperancia, aunque admitió que algunas cirugías fueron reprogramadas a solicitud de los propios pacientes por fiestas de santiago.