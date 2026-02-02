Sabor e historia pachamanquera en la provincia de Chupaca

El río Perené, en la región Junín, registró esta mañana un caudal de 1004.82 metros cúbicos por segundo en la estación Puente Chirani, ubicándose en el umbral hidrológico naranja, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Esta situación mantiene en riesgo a 28 centros poblados del distrito de Perené, ante posibles desbordes e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas. Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población evitar cualquier actividad cercana al río y tomar las medidas de prevención correspondientes.

En paralelo, 17 asociaciones de vivienda de la parte baja de Sangani denunciaron severas afectaciones por las inundaciones y anunciaron una protesta en las instalaciones del Gobierno Regional de Junín.

Los vecinos advirtieron que desde hace años viven bajo amenaza constante, con expedientes técnicos que no avanzan y sin obras de defensa ribereña que garanticen la seguridad de sus viviendas y familias. Aseguran que, pese a reiterados pedidos, no existen soluciones concretas frente al riesgo permanente que representa el incremento del caudal del río.