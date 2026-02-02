Si Lima tiene la Calle de las Pizzas, la provincia de Chupaca hoy tiene la calle de la Pachamanca, aunque formalmente es conocida ahora como el Bulevar de la Pachamanca. Esta zona está ubicada en el barrio Buenos Aires, a lo largo de la Av. 24 de junio.

La pionera: “Todo empezó por necesidad”

Si bien hoy es una zona altamente comercial, el origen se remonta a 1995 con la señora Alicia Puipialli. Su historia es también la del origen del bulevar: ante un accidente familiar, empezó a vender pachamanca a 5 soles en una esquina.

Lo que fue una salida desesperada terminó contagiando a sus vecinos, quienes en lugar de competir, replicaron el modelo, creando una identidad barrial que el municipio formalizó en 2009.

“Yo hice una actividad cuando mi hijo se accidentó; iniciamos con cuy y pollo. Así fuimos aumentando. Costaba 5 soles la pachamanca y así fue subiendo; ahora está a 27 soles”, cuenta la maestra pachamanquera, conocida como la “Tía Alicia”.

A diferencia de otros lugares donde se usan hornos de cemento o solo ladrillos, los 13 locales de este bulevar defienden el entierro en suelo, usando piedras del río Cunas y el aroma inconfundible de la marmaquilla.

“Es quemarse las manos, pero es rico cuando está enterrado. Hacerlo en horno de cemento o en el piso no es igual”, afirma la “Tía Alicia”.

Los cocineros defienden, además, una receta tradicional, sobre todo para las carnes: cerdo, cuy, cordero y pollo.

“El secreto de la carne es el culantro, el chincho, el huacatay, el perejil, la sal y hacerlo reposar un día antes. Eso le da el gusto a la pachamanca chupaquina”, afirman los cocineros.

Zona recuperada

Antes del accidente, que acabó con la creación de toda una calle dedicada al platillo, esta zona estaba abandonada y los locales funcionaban como cantinas, así lo asegura el alcalde Luis Bastidas.

“Esta era una zona de venta de bebidas alcohólicas, todo eran bares y cantinas. Convencimos a los dueños de cambiar el giro de negocio, dándoles licencias gratuitas y publicidad”, señaló.

Ayer, en pleno Día Nacional de la Pachamanca, las autoridades relanzaron el Bulevar de la Pachamanca.

Los 13 locales que conforman esta calle se prepararon desde la madrugada y recibieron a cerca de 3 mil comensales provenientes de diversos puntos del valle del Mantaro.

Hay variedad para todos los gustos y desde 27 soles: una buena pachamanca siempre estará acompañada de habas, papa, camote y las infaltables humitas.