Peligro. Afluentes de la macrorregión toman fuerza cada vez más por las intensas lluvias, convirtiéndose en un riesgo para la población que por alguna razón debe cruzarlos o se acerca a ellos. Hasta el momento son varias las personas que han desaparecido en las caudalosas aguas.

La tarde de ayer, una madre de familia, identificada como Miriam Cordero Urbano (27), desapareció arrastrada por la fuerte corriente de un riachuelo que creció sobre el badén Aurora, que intentaban cruzar a bordo de una motocarga.

El hecho ocurrió en el distrito de Ayna San Francisco, de la provincia de La Mar en Ayacucho.Bomberos, policías y serenos de la municipalidad distrital de Ayna San Francisco rescataron al conductor de la motocarga y realizan la búsqueda de la madre de familia.

Temen lo peor

En Huancavelica, dos jóvenes identificados como Teodoro Vitor y Wilmer Márquez, habrían corrido la misma suerte.

Según sus familiares que han iniciado una intensa búsqueda, ambos salieron a pescar el domingo por la tarde y habrían sido arrastrados por las salvajes aguas del río Huarpa en la zona del puente Allccomachay, en la cuenca que une Huancavelica y Ayacucho.

Cerca a la zona solo fueron halladas sus pertenencias.

Buscan a niña

De otro lado, en Pasco, una niña de 7 años identificada como Astrid, cayó al río Huachón. Su madre, Evelin Paredes Puente ha solicitado ayuda para buscar a la pequeña.