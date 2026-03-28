Un trágico accidente se registró la mañana de este sábado en la Carretera Central, luego de que una roca cayera sobre un automóvil en la jurisdicción de Ocotuna, distrito de San Rafael.

Producto del impacto, un pasajero que viajaba en el asiento delantero perdió la vida, mientras que el conductor del vehículo resultó ileso.

El hecho ocurrió de manera repentina cuando el desprendimiento de la roca impactó directamente contra la unidad, evidenciando el riesgo constante en este tramo de la vía.

Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido y evaluar las condiciones de seguridad en la zona.