El valle del Mantaro se prepara para guapear y zapatear a lo grande, pues la Ruta del Huaylarsh Wanka 2026 arranca oficialmente esta semana y se extenderá por tres meses. Entre el jueves 5 de febrero y el lunes 27 de abril, localidades y distritos de Huancayo y Chupaca albergarán no solo al huaylarsh en todas sus modalidades, sino también una serie de actividades artísticas, culturales y económicas.

“La Ruta representa una expresión cultural que se vive en todo el valle del Mantaro y que permite que nuestras tradiciones estén presentes durante varios meses. Es una manifestación que convoca a la población, pone en valor nuestras costumbres y mantiene viva la identidad cultural wanka”, señaló el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera.

Diversos escenarios

La ruta busca llevar al huaylarsh, Patrimonio Cultural de la Nación, a cada rincón del valle, sumando un total de 45 escenarios de cultura viva.

La programación no se limita al baile; incluye carnavales tradicionales, ferias gastronómicas, exposiciones de artesanía y escenificaciones costumbristas. Localidades como Sapallanga, Huayucachi, Viques, Chupuro, Chongos Alto, Chicche, Huancán, Pariahuanca, Pititayo y Huasicancha, entre otras, mostrarán sus matices propios en vestimenta y estilo.

“Es un trabajo articulado que pone en valor nuestras tradiciones, nuestros pueblos y nuestra historia. No se trata de un solo evento, sino de un recorrido cultural que integra a 45 localidades, comunidades y anexos del valle del Mantaro, permitiendo que cada localidad muestre su identidad, su danza y su gastronomía”, aseguró por su parte, el gerente de Promoción Económica y Turismo de la MPH, René Lazo.

Cronograma empieza el 5 de febrero

Chacapampa es el primer punto de la Ruta del Huaylarsh; allí se danzará el 5 y 6 de febrero. El 6 también se realiza el Carnaval Sicaíno, mientras que el 7 de febrero será el esperado Ak´shu Tatay de Sapallanga.

El 13 de febrero se llevará a cabo el Ño Carnavalón Wanka; el 14 se realiza el Chuykay de Huacrapuquio y el Takanacuy sangriento en Huancán. A partir del 15 de febrero arrancan los concursos en Chupuro, Quilcas, Chongos Bajo, Viques y Cullhuas.

El 18 de febrero, por otro lado, se celebra el Día Nacional del Huaylarsh, como cada miércoles de ceniza. Marzo y abril agruparán concursos en todo el valle: el 27 de marzo se realiza el de El Tambo, y el 25 de abril el de Chilca.

Gran concurso

Uno de los hitos de este calendario será el concurso “Nación Wanka”, donde se define al “campeón de campeones”, programado para los días 4, 5 y 6 de abril. Este certamen reunirá a 60 instituciones culturales de todo el país que competirán en las categorías de huaylarsh antiguo, moderno e infantil.

Además del concurso, se realizarán la escenificación del “Tacanacuy” y los tradicionales juegos de Chuykay.ECONOMÍA. Según informó la comuna wanka, se espera la llegada de al menos 100 mil visitantes durante los tres meses que dura la ruta, alcanzando picos de hasta 140 mil personas provenientes de la región, el país y el extranjero.Con estas actividades, se prevé un crecimiento importante en los sectores de hospedaje, transporte y comercio.

“Habrá un movimiento constante de personas en cada localidad donde se realicen las actividades. Esto beneficia directamente a comerciantes, artesanos, emprendedores y productores locales, quienes encuentran en la ruta una oportunidad para mostrar su trabajo y dinamizar la economía local”, indicó el alcalde Dennys Cuba.

Para las delegaciones participantes, provenientes de toda la región, Lima y otras ciudades, esta temporada representa la culminación de meses enteros de ensayos y una exhaustiva preparación física. Los “huaylaseros” y “huaylaseras” no solo se disputan un trofeo o miles de soles en premios, sino el orgullo de sus barrios, distritos e instituciones folclóricas.