La candidata Ruth Luque Ibarra, que postula con el número 8 a la Cámara de Senadores, por el partido Ahora Nación, estuvo en el podcast de Correo, durante la campaña política que encabezó en la Incontrastable Pablo Alfonso López Chau Nava.

Entre los aspectos más resaltantes, de la aún congresista, es que continuará su lucha contra las denominadas “leyes procrimen” y que el próximo parlamento debería contar con una representación indígena y nativa del 20%.

Ruth Luque. Soy cusqueña, estoy yendo al Senado Nacional con el número 8, soy abogada y trabajo temas de derechos humanos y temas vinculados a democracia.

¿Por qué va a la reelección con Ahora Nación?

Primero por mi experiencia política, creo que es de conocimiento público que hay una mayoría parlamentaria dominada por bancadas que han legislado en contra de los intereses del país, no solo con las leyes procrimen que son trece leyes que hay que derogar, se trata además de un conjunto de decisiones que han ido inhabilitando a personas que no coinciden con ellos (...).

Estamos ante un conjunto de bancadas con un sentido y espíritu más bien de corrupción y casi cercano a lo que es una mafia política porque cada vez que estas bancadas se juntan, se articulan y hay que nombrarlas: Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos, Somos Perú, Perú Libre, Acción Popular, no sé si me olvido alguna más, en algunos casos también Juntos por alguno de sus integrantes.

¿Qué tanta coincidencia tiene Ahora Nación con el partido de Perú Libre?

En nada, en absoluto. Para empezar el partido Perú Libre es un partido fujicerronista. Ellos son parte de una mesa directiva, han sido parte de la elección de este Tribunal Constitucional, han votado a favor de la bicameralidad, han votado a favor de las leyes procrimen, han presidido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Todo lo que tenemos leyes prodelincuente, procorrupción, el de la organización criminal ha venido de Perú Libre, además son parte de votos a favor de la ley antiforestal. Ellos son parte de esta lógica de querer imponer la ampliación del Reinfo para que la minería ilegal siga actuando como han venido operando, creo que sus votos coinciden con el fujimorismo.

¿Qué tan preparada tiene que estar una persona para llegar al parlamento?

Yo creo en la participación política igualitaria de todas las personas. Más bien falta un parlamento que tenga un mejor sistema de representación política. Mi aspiración, por ejemplo, sería que los pueblos indígenas tuvieran 20% de representación, porque no lo tienen.