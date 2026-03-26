Chupaca se prepara para vivir una Semana Santa cargada de fe, tradición y gastronomía, con una variada programación que incluye actividades culturales y religiosas. “La Semana Santa es una semana de recogimiento, de fe que también se disfruta desde la religiosidad”, señaló el alcalde provincial de Chupaca, Luis Bastidas, durante el lanzamiento oficial.

Uno de los principales atractivos será la gastronomía, especialmente el festival de la mazamorra, donde se ofrecerán gratuitamente más de 20 variedades tradicionales. “Hay mazamorra de quinua, de morón, de calabaza, mazamorra morada, de maíz y hasta de llipta, que es derivado de la quinua”, detalló el burgomaestre. A ello se suma la oferta de platos típicos como lechón, patachi, mondongo, sopa verde y el tradicional pan chupaquino.

En el aspecto cultural y religioso, la programación incluye los “Sábados Culturales” para el 28 de marzo, el ingreso triunfal de Cristo para el domingo 29 y para Viernes Santo (3 de abril) la tradicional procesión del Santo Sepulcro, que recorrerá un vistoso camino de alfombras en la plaza Independencia. Entre otras actividades más que estarán acompañadas de danzas típicas, música y ferias artesanales.

Chupaca también destaca por su variada oferta turística en sus nueve distritos: En Ahuac, por ejemplo tiene a la laguna de Ñahuinpuquio, las ruinas de Arwaturo; el Cristo Blanco de Tres de Diciembre; el geofísico de Huayao, Chongos con el milagroso Cani Cruz y la oglesia El Copón y los parajes naturales de Yanacancha, donde los visitantes podrán disfrutar de la naturaleza, la historia y la cultura viva del valle.

En tema de seguridad, la autoridad edil garantizó la presencia de Puestos de Auxilio Rápido (PAR) de la Policía Nacional en los nueve distritos a fin de brindar seguridad a los turistas que lleguen durante las festividades. “Todos los lugares también tienen carreteras asfaltadas”, afirmó.