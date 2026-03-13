Delincuentes ingresaron en horas de la madrugada de este jueves a la iglesia San Francisco de Asís del distrito de Sausa en Jauja, apropiándose de coronas de plata que pertenecían a las imágenes religiosas San Judas Tadeo, la Virgen Chapetona y San Francisco de Asís, pero dejando intactos los lienzos coloniales que expertos tasan en un valor incalculable.

El sacrilegio se puso al descubierto en horas de la mañana, luego que la cuidadora del recinto se percatara que la cadena metálica que aseguraba la puerta hacia la calle, había desaparecido; mientras que el portón principal presentaba signos de haber sido violentado con alguna herramienta.

Una vez en el interior, se dirigió al altar mayor donde observó que las que las coronas labradas en plata de San Judas Tadeo, Virgen Chapetona y San Francisco de Asís habían sido sustraídos.

Policías de Seincri de la Comisaría de Jauja conjuntamente con peritos de Criminalística de Huancayo dirigidos por el fiscal penal Dr. José Bastidas, llegaron al lugar para realizar las diligencias y recojo de huellas que permitan identificar a los responsables.

Dejan lienzos

Lo que ha desconcertado a los investigadores y feligreses es que los malhechores ignoraron por completo los lienzos de la escuela cuzqueña que adornan las paredes del templo, cuyo valor en el mercado supera ampliamente al de las piezas sustraídas.

El templo permanecerá cerrado mientras se realizan las investigaciones y se refuerzan las medidas de seguridad.

Funcionarios del Ministerio de Cultura también llegaron al lugar para evaluar si los delincuentes causaron daños adicionales en su apresurada huida.