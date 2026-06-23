Un comerciante de pescado salió de su domicilio la noche del domingo para celebrar el Día del Padre, y la mañana siguiente fue hallada sin vida en una calle desolada del distrito de Chilca. La víctima fue trasladado hasta ese lugar en un vehículo que se dio a la fuga.

Hallazgo un día despúes del Día del Padre

“Cerca de las 7:00 de la mañana, cuando llevaba al colegio a mis hijos, el señor estaba tirado sobre el pasto y parecía que estaba roncando, pensamos que estaba durmiendo, pero cuando regresamos a las 10:00 de la mañana, ya no respiraba y dimos aviso a las autoridades”, comentaron los vecinos de la avenida 9 de Diciembre y el pasaje Torres, en el barrio de Llamus, Chilca.

La víctima fue identificada como Rogelio Galarza Crisóstomo (35), es un comerciante de pescado que trabaja en el mercado de El Tambo, y se supo que cerca de las 7:00 de la noche del último domingo salió de su domicilio para acudir a un concierto por el Día del Padre. Para evitar ser asaltado no se llevó documentos ni objetos de valor, más que solo el celular que utilizaba.

Cerca de las 7:58 de la noche, la víctima realizó una transmisión en vivo desde el local El Tayta, donde se realizó un Festival de la Música Andina, por el Día del Padre, después de eso ya no se supo de su paradero.

“Cerca de las 3:00 de la madrugada los perros del pasaje Torres, estaban ladrando fuerte, no salimos por temor a que nos robaran”, comentaron los vecinos.

Tras conocer el fatal desenlace los familiares de Rogelio acudieron a la zona y mencionaron que su domicilio es en el distrito de El Tambo y descartaron que haya llegado hasta ese lugar caminando o por equivocación, además acotaron que es padre de tres niños que quedaron en la orfandad.

Al lugar también llegaron agentes del Serenazgo de Chilca y policías de la comisaría del sector quienes cercaron el área hasta la llegada de los representantes del Ministerio Público.

“Lo que queremos es mayor seguridad, en esta zona es oscuro y los taxis tampoco quienes ingresar. Los delincuentes llegan con sus carros y siempre dejan a pepeados acá”, añadieron los lugareños.