“Sálvame”, fue el mensaje que Yadira Sauñi Vidal (22), envió a un amigo a las 8:56 de la noche del útimo 22 de junio. Desde entonces la jovencita está desaparecida.

Según las pesquisas, Yadira se habria reunido con su enamorado que dijo que la acompañó para que suba a una combi. Sin embargo, los familiares tienen imágenes de las cámaras donde se observa a Yadira junto a su enamorado abordando un taxi.

Los familiares piden a la Policía que busquen a la joven desaparecida hace 4 díias. Yadira, llevaba puesta una casaca verde, pantalón celeste, zapatillas blancas; tiene su nombre tatuado en el pecho. Si sabe de su paradero avise a la PNP.