Este Domingo de Resurrección, las calles de Sapallanga se llenaron de devoción, color y tradición con su emblemática procesión de 14 santos, una costumbre ininterrumpida que se remonta a la década de 1970 y que sirve para dar fin a la Semana Santa.

Desde la madrugada, los pobladores de los diversos barrios se organizaron para elaborar alfombras de aserrín y flores, destacando diseños creativos alusivos al “Ak’ shu Tatay”, la danza tradicional que marcó el ritmo de la festividad durante toda la jornada.

Las 14 andas lucieron flores, así como adornos de los principales productos agrícolas de la zona, como papa, quinua, maíz, mashua, olluco y habas.

Tras la solemne guardada de las imágenes en el templo, el párroco Enrique Campos Camasca destacó el esfuerzo de los sapallanguinos por mantener viva esta herencia cultural. La celebración concluyó con la degustación de una tradicional “mondongada”, uniendo a vecinos y visitantes en una gran fiesta de fe y de identidad.