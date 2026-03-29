Sapallanga se alista para vivir una de las celebraciones más intensas de la Semana Santa en la zona sur del Valle del Mantaro, donde la fe, la tradición y el turismo se entrelazan. Este 2026, el distrito proyecta recibir a más de 10 mil visitantes, teniendo como principal atractivo el tradicional Vía Crucis hacia el Mirador Turístico Virgen de Cocharcas, un espacio que se consolida como punto de encuentro espiritual y cultural.

El inicio de las actividades estuvo marcado por un acto simbólico de apadrinamiento de figuras representativas como el Carachaqui, Colla, Apu Inka, Negrería y Chonguinada, además de la imponente estatua de 26 metros de la Virgen de Cocharcas. “Estas danzas son originarias de Sapallanga y fueron creadas para nuestra mamacha Cocharcas”, dijo el párroco Enrique Campos Camasca, quien dio detalles de las actividades programadas en el distrito.

Actividades

Las celebraciones oficiales arrancan el Domingo de Ramos (29 de marzo) con el tradicional decorado de burritos con panes, frutas y flores, desde las 8:00 a.m. en la avenida Ricardo Palma y Alfonso Ugarte. El Jueves Santo (2 de abril) se realizará la misa y el lavatorio de pies de autoridades en la iglesia matriz a partir de las 5:00 p.m., en un acto que simboliza humildad y servicio.

El Viernes Santo (3 de abril) estará marcado por el tradicional Yanapay, una práctica ancestral que sanciona simbólicamente a quienes incumplen las normas religiosas; es decir, se castigará a los pobladores que trabajes o estén consumiendo licor, autoridades junto al párroco salen a verificar el cumplimiento desde las 5:00 a.m. hasta el mediodía. Ese mismo día se desarrollará la entrega de la llave principal y, por la tarde, la feria de las Siete Mazamorras en el frontis del Banco de la Nación, congregando a pobladores y visitantes.

Las actividades culminan con el Sábado Santo (4 de abril), con la recepción de andas de 16 santos decorados con flores, y el Domingo de Resurrección (5 de abril), con la misa y la procesión más grande de la zona sur, desde las 4:00 a.m. en la iglesia matriz.