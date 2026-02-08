En el distrito de Sapallanga, la fe se viste de fiesta. En medio de la celebración agrícola del Ak’shu Tatay, una de las celebraciones más ancestrales del valle del Mantaro, la Virgen de Cocharcas fue ataviada con la indumentaria tradicional de esta festividad, uniendo la devoción con la vida del campo, el trabajo en la tierra y la memoria de un pueblo que agradece y siembra bajo la protección de su patrona.

Fe y tradición

El párroco del distrito de Sapallanga, padre Enrique Campos Camasca, explicó el significado espiritual y cultural de este acto: “Esta ocasión es propicia para darle gracias a Mamacha Cocharcas. Ella no es ajena a nuestro trabajo, es una madre que se involucra con sus hijos para que su esfuerzo sea bendecido. Por eso hoy la estamos vistiendo con el atuendo del Ak’shu Tatay, porque es una tradición que conserva este pueblo de ir a la chacra en familia para recultivar la papa y pedir que la producción sea mejor”.

La devoción popular también se hizo sentir en la voz de los vecinos. Máximo Samaniego, delegado del barrio Los Ángeles, sector 3 de Sapallanga, expresó: “Todo sapallanguino es muy devoto y fiel a la Virgencita de Cocharcas. Para nosotros es un orgullo que nuestra patrona se vista con la indumentaria del Ak’shu Tatay. Ella es muy milagrosa y sentimos una alegría enorme al verla con nuestra vestimenta tradicional”.

Patrimonio

Como eje cultural y patrimonial, la Virgen de Cocharcas cuenta con un museo en Sapallanga, donde se conservan más de 480 mantos, coronas, joyas, vestimentas bordadas a mano, fotografías antiguas y trajes representativos de diversas danzas del valle del Mantaro, como la chonguinada, el huaylarsh, el santiago y otras expresiones culturales. Muchos de estos mantos tienen más de un siglo de antigüedad y forman parte del patrimonio devocional del distrito.

Según explicó el padre Campos, ninguna de estas prendas ha sido comprada: “Todo lo que tiene Mamacha Cocharcas es regalo de sus devotos. Cada manto, cada joya, cada corona es una muestra de gratitud. La gente viene a agradecer favores concedidos y trae un detalle como ofrenda. Todo está hecho a mano, con calidad y dedicación, porque a la mamá siempre se le da lo mejor”. El museo se encuentra ubicado en la casa parroquial, a un costado de la iglesia San Pedro de Sapallanga, y puede ser visitado los días 8 de cada mes desde las 3 de la tarde, así como durante las festividades religiosas.

Identidad

La vestimenta especial de la Virgen de Cocharcas en el contexto del Ak’shu Tatay no solo representa un acto simbólico de fe, sino también una manifestación viva de la identidad cultural de Sapallanga, donde religión, tradición agrícola y memoria colectiva se integran en una sola expresión que fortalece el sentido de pertenencia y continuidad cultural del pueblo.