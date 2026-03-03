Prisión preventiva para los implicados

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo logró que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictara 18 meses de prisión preventiva contra Abel David Abreu Guilarte (28), ciudadano venezolano y confeso sicario, Efraín Teodoro Leyte Sedano (28) y Fhut Ricky Barbarán Diques (20), acusados de sicariato en perjuicio de Iroshi Erick Ureta Campos, alcalde del distrito de Coviriali.

Según la investigación, el 26 de febrero pasado, alrededor de las 8:45 a.m., los tres habrían ejecutado el crimen distribuyendo roles específicos: Ricky Barbarán actuó como vigilante y adquirió la motocicleta, Leyte Sedano fue el conductor, y Abreu Guilarte disparó contra el alcalde, alcanzándolo con tres de los cinco proyectiles efectuados.

Con esta medida, los imputados fueron trasladados al penal de Satipo, donde permanecerán mientras se desarrolla el proceso judicial.

“El Ruso”: la mente detrás del atentado

El presunto autor intelectual es Jhon José Calderón Iñego, alias “El Ruso”. Las investigaciones revelan que contactó a Abel Abreu Guilarte en Lima y lo contrató para asesinar al alcalde, prometiéndole S/ 10.000: S/ 2.000 como adelanto y el resto tras la ejecución del plan.

“El Ruso” también habría proporcionado la pistola Pietro Beretta con cacerina cargada que se utilizó en el ataque, además de coordinar toda la logística y el reglaje del objetivo, convirtiéndose en el cerebro del homicidio que sacudió la selva central.