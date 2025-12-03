Una cámara de seguridad registró cada segundo del despiadado ataque. Presuntos sicarios ingresaron a un local del sector La Pampa y asesinaron a balazos al vigilante del establecimiento, conocido por los vecinos como “Negrito”.

Su cuerpo permanece como NN en la morgue.Las imágenes muestran cómo, alrededor de las dos de la tarde, dos sujetos en motocicleta llegan al local “El Trébol” e ingresan sin levantar sospechas.

Segundos después, uno de ellos saca un arma y dispara sin piedad a su objetivo, a plena luz del día y delante de varios clientes.La víctima intenta correr hacia el fondo del local, pero el sicario lo persigue disparando una y otra vez.

El terror se apoderó de los presentes, que buscaban refugio entre gritos y desesperación.

Ya herido, el hombre cayó en la parte posterior del local. El atacante incluso regresó para rematarlo antes de huir con su cómplice en la motocicleta.

La Policía llegó para acordonar la zona, mientras el Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver.

Las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los responsables y piden a la población colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con los asesinos.