Un operativo policial realizado en la ciudad de Satipo permitió la incautación de droga y otros elementos vinculados al microcomercialización, luego de la intervención a una vivienda ubicada en la avenida Aviación.

Durante la diligencia, los agentes encontraron 46 gramos de pasta básica de cocaína distribuidos en decenas de envoltorios, así como pequeñas cantidades de cocaína y marihuana, además de dinero en monedas y una balanza utilizada para el pesaje de las sustancias.

Según información policial, los ocupantes del inmueble intentaron evitar la intervención cerrando los accesos, lo que obligó a los efectivos a ingresar por la fuerza. Sin embargo, los presuntos implicados lograron huir por la parte posterior del predio.

Asimismo, se incautaron dos motocicletas, celulares y documentos de identidad de dudosa procedencia. Aunque los sospechosos escaparon, ya fueron identificados y el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.