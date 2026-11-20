Consternación viven los transportistas de la selva central tras el asesinato a balazos de un conductor que cubría la ruta San Martín de Pangoa - centro poblado Santa Cruz de Anapati, distrito de Pangoa.

La víctima fue identificada como Fredy de La O, natural de Huancayo, un trabajador del volante muy conocido en este corredor vial. Su cuerpo y su vehículo, un automóvil station wagon plomo, fueron hallados en el fondo de un abismo durante la mañana del jueves 19.

De acuerdo con los testimonios de sus colegas, el conductor habría sido llevado con engaños hasta el paraje donde finalmente ocurrió el ataque. Al perder contacto con él, sus propios compañeros de ruta organizaron una búsqueda por la zona y lograron divisar la unidad oculta entre los matorrales del barranco.

Al descender y revisar el interior del auto, los transportistas confirmaron el trágico desenlace y encontraron a Fredy de La O sin signos vitales. El cuerpo presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes.

Efectivos de la Policía llegaron hasta el lugar para acordonar la escena, realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cadáver. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Ante este nuevo hecho de violencia, choferes de diversas empresas y rutas exigen mayor resguardo policial y patrullaje constante en las carreteras.