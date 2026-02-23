En un nuevo golpe contra la delincuencia en la selva central, efectivos de la Comisaría PNP Satipo, perteneciente a la Región Policial Junín, detuvieron a dos sujetos presuntamente involucrados en un robo agravado perpetrado en un grifo de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado 21 de febrero. En el marco de un operativo policial capturaron a Miguel Ángel Viguria Orejón (26), sindicado como uno de los autores del asalto al“Grifo Miranaves”.

Según la denuncia, un trabajador de solo 18 años, fue reducido amenazado con un arma de fuego, y robaron 3,000 soles en efectivo y de un equipo celular corporativo.

Durante la intervención, el detenido confesó su participación en el ilícito y reveló que actuó junto a un sujeto conocido con el alias de “Dengue”, quien logró darse a la fuga con el arma de fuego utilizada en el asalto, el vehículo empleado para huir y parte del dinero sustraído, tomando rumbo hacia el distrito de Pichanaqui. Hasta el momento, su paradero es desconocido.

Horas antes, a la 1:20 de la madrugada del mismo día, fue intervenido Lerio Randol Quimico Rojas (31), propietario de la motocicleta de placa 9393-FW, vehículo que habría sido utilizado como medio para cometer el delito. Al no poder justificar la participación de su unidad en los hechos, fue trasladado a la dependencia policial.

La motocicleta fue incautada como elemento vinculado al caso y quedó, junto con los detenidos, a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.