Cambiar la llanta de una camioneta sin las medidas de seguridad del caso, fue fatal para un transportista que perdió la vida al ser aplastado por su propio vehículo.

El accidente, que conmovió a los conductores y transeúntes de la zona, se registró la noche del último martes, en la Carretera Central, altura del centro poblado Capirushari, distrito de Mazamari.

Algunos testigos mencionaron que la camioneta cubría la ruta de Pichanaqui a Pichari, y antes del accidente salió trasladando pasajeros del Valle del Ene con destino a Pichanaqui.

En ese ínterin, el conductor Luis Humberto Sulca Portocarrero, al notar que una llanta estaba desinflada, descendió del carro para cambiarla. Al parecer, no colocó bien la gata para alzar la unidad, y al quitar el neumático cedió la gata, pereciendo aplastado.

Según los familiares Luis Sulca tenía su domicilio en el distrito de Río Negro, deja en orfandad a sus menores hijos.

Acceso

La carretera que une Pichanaqui con Pichari toma en promedio diez horas. Esta sección atraviesa el corazón del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Aunque la carretera existe, algunos sectores secundarios (como Pitirinkeni-San Jerónimo cerca de Pichari) han presentado problemas de transitabilidad recientemente.

Actualmente existe transporte público para este tramo, aunque no es un servicio de buses interprovinciales grandes como los que van a Lima, sino principalmente a través de camionetas rurales (combis) y autos colectivos.

Y aunque muchas empresas se enfocan en carga y encomiendas, existen empresas de turismo y transporte de pasajeros que operan en la zona del VRAEM.