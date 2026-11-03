Dos personas perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido al mediodía de ayer, en la carretera Satipo–Mazamari, a la altura del centro de convenciones Campo Ferial, en el ingreso al sector Los Frutales.

La unidad menor, de marca Artsun y placa 0956-TW, era conducida por Leoncio Macedonio Pérez Maíz (52), quien falleció junto a su acompañante, cuya identidad aún no ha sido establecida debido a que no portaba documentos personales. La mototaxi chocó contra la parte posterior de un tráiler de matrícula ADK-987, perteneciente a la empresa M&C Inversiones Unidas E.I.R.L.

Tras la emergencia, llegaron al lugar integrantes de la compañía de Bomberos, efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo. Sin embargo, al revisar la unidad encontraron a sus dos ocupantes sin signos de vida.

El fiscal de turno dirigió las diligencias y dispuso el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados a la morgue de Satipo para las identificaciones y procedimientos de ley. En tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades.