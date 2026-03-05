La tarde del martes, Carlos Mendoza Hinojosa (51), cuando salía de su chacra ubicada en el centro poblado Santa Cruz de Anapati con dirección a su casa en Pangoa, a bordo de su camioneta Toyota, fue interceptado por cuatro hombres, quienes le solicitaron transportar una moto lineal.
En ese ínterin fue sorprendido por los cuatro sujetos que lo encañonaron con armas y redujeron hasta llevarlo cuatro cuadras adelante. En el punto, otros dos sujetos lo maniataron hasta dejarlo abandonado mientras ellos ganaban tiempo.
Luego de unos minutos salió del lugar y avanzó a la tienda de una mujer donde fue auxiliado para luego abordar un automóvil (colectivo) y dirigirse a su domicilio ubicado en San Ramón de Pangoa.
De lo denunciado se comunicó al fiscal de turno Felipe Ochoa Altamirano, fiscal adjunto del Primer Despacho de la 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo. El cargo será de robo agravado a mano armada.
El fiscal Felipe Ochoa dispuso iniciar de manera inaplazable todas las diligencias tendientes a dar con la verdad de los hechos.