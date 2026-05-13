Una menor de 11 años habría sido retenida en una vivienda del distrito de Mazamari luego de salir de su institución educativa en la provincia de Satipo, de acuerdo con las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Por este caso, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jhonatan José Bravo Castro, investigado por el presunto delito de violación sexual.

Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo, cuando la menor fue contactada por el investigado, con quien presuntamente mantenía comunicación previa a través de WhatsApp. Posteriormente, habría sido trasladada hasta el domicilio del imputado, donde permaneció hasta el día siguiente.

Durante las diligencias, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo recopiló diversos elementos de convicción, entre ellos declaraciones testimoniales, el acta de intervención policial, la entrevista en cámara Gesell, el certificado médico legal y la incautación de un teléfono celular.

Tras sustentar el requerimiento fiscal, el Poder Judicial dispuso el internamiento del investigado en el establecimiento penitenciario de Río Negro mientras continúan las investigaciones del caso.