La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo logró que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra un hombre de 38 años, investigado por presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en agravio de su hija menor de edad.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos habrían ocurrido durante varios años en las provincias de Satipo y Río Tambo. La denuncia fue presentada por la adolescente, lo que permitió el inicio de las diligencias y la recopilación de elementos de convicción por parte del Ministerio Público.

La medida coercitiva fue sustentada por la Fiscalía ante el Poder Judicial y, tras ser declarado fundado el requerimiento, el investigado fue internado en el establecimiento penitenciario de Río Negro, donde permanecerá mientras se desarrollan las investigaciones y el proceso correspondiente.