Un lamentable accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este domingo, alrededor de las 5:50 a.m., en el sector Emaús – Villa Capiri, jurisdicción del distrito de Río Negro. La tragedia cobró la vida de dos personas y dejó un herido.

El siniestro se produjo tras una violenta colisión entre un auto colectivo perteneciente a la empresa Paraíso S.A.C., de placa CCB-470, que cubría la ruta Pichanaqui – Satipo, y un camión de placa ADS-937, que se dirigía en sentido contrario, de Satipo hacia Pichanaqui.

El conductor del auto, Wilber Rodríguez Núñez (29) y Mario Porras Mendoza, conocido como DJ Blansy, quien trabajó durante la noche como animador del Boulevard Yellow, fallecieron a consecuencia del fuerte impacto. Porras Mendoza deja dos hijos en la orfandad.

El camión era conducido por José Ruty Medina (49), quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú para las investigaciones correspondientes.

En tanto, el animador Julio César Flores S., también integrante del equipo de Yellow que se desplazaba en el auto, resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron unidades de bomberos, serenazgo y la Policía Nacional, quienes brindaron apoyo en las labores de rescate y control de la vía.

Según las primeras versiones de testigos, el accidente habría ocurrido por exceso de velocidad o una posible falla mecánica. Las causas exactas vienen siendo investigadas.